違規右轉害台大高材生撞癱 貨車駕駛判賠1965萬

2019-01-08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台大物理研究所畢業的30歲薛姓高材生，騎機車行經宜蘭五結鄉利成路一段，因前方小貨車違規右轉，薛男閃煞不及撞上，造成下肢癱瘓。薛男向小貨車吳姓駕駛求償，宜蘭地院判吳男須賠1965萬元。若以主計總處公布的台灣年薪中位數47萬元計算，肇事者需不吃不喝41年才能賠完。

不吃不喝41年才能賠完

判決書指出，從事家禽販售的30餘歲吳男，2017年9月7日上午7時許，開車載貨沿五結鄉利成路一段往南行駛，突然從快車道右轉，且未打方向燈，後方的薛男閃避不及、撞上吳男貨車，造成脊髓嚴重受損合併下肢癱瘓等重傷害。

車禍發生後，吳男留在現場並向員警說「我是肇事者，願意接受裁罰」；刑事部分，吳被判4個月徒刑，可易科罰金。

薛男台大研究所畢業後，在利澤工業區某科技公司擔任研發工程師，車禍導致下肢癱瘓，不僅造成生活極大不便，大好前程也受影響。薛男另提刑事附帶民事賠償，依照事故造成的勞動力減損、精神慰撫金及看護等費用，向吳男求償1965萬元。

年輕工程師下肢癱瘓

宜蘭地院調查，依規定快車道車輛不得右轉，吳男貿然從快車道右轉、也未依規定打方向燈，導致車禍發生，應負責任甚明。吳男名下無財產，面對天價求償金，在法庭並未多表示意見，當庭「認諾」（指承認原告請求）薛所要求金額；地院也認為，薛男請求有理，應予准許。

宜蘭縣陳姓資深調解委員說，若車禍是單方負完全肇責，且造成對方身亡，實務上和解金約400萬至600萬元不等，金額會隨死者年紀大小有所差別；但若是癱瘓，則要將後續醫療、照顧及勞動、家庭經濟損失等納入計算。

不過，陳也說，和解金高低都要將雙方背景、條件納入，若賠償金額超過對方可負擔範圍，「即使索賠再高，賠不出來也沒有用。」

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