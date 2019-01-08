2少女求職 遭保全經理迷姦

2019-01-08

性侵還拍下整個過程

〔記者黃捷、錢利忠／台北報導〕某保全公司區經理羅育祥負責面試工作，約出求職打工的女學生後，竟要求對方「變裝」，再以野生動物鎮靜劑迷姦，性侵時還拍下整個過程。檢警追查發現，至少有2名少女受害，台北地檢署昨依加重強制性交等罪嫌起訴羅男。

騙拍實習照 要求變裝

起訴指出，去年5月5日，羅男邀約少女小敏碰面，藉口拍攝實習照片，開車載她返回住處，請喝摻藥飲料後，要求她更換制服，待藥效發作對她性侵。

同年月26日，羅男以介紹工作為由，將少女小芹（皆化名）載至某商業大樓辦公室，這次除了制服，還給了肚兜及絲襪要求她穿上。

羅男將摻藥的開水遞給小芹飲用，小芹感到昏沉，羅男便扶她到房間，脫下絲襪及內褲拍攝猥褻照，準備性侵時小芹驚醒，羅男要她別張揚，答應載她回家。小芹無力反抗，再次上了羅男的車，因藥效未退昏睡過去，羅男將她載到汽車旅館性侵。

少女父親發現 揪惡狼

小芹的父親傳LINE詢問女兒在哪，羅男以小芹手機回傳「加班，會晚點回去」，小芹到家仍無意識，父親懷疑她被下藥性侵，帶她驗傷並報警，檢警將羅男逮捕到案，在他手機發現性侵影片。

情境照

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