高中女車震後告性侵 SM主奴關係不起訴

2019-01-07

〔社會中心／報導〕16歲高二女學生小美（化名）指控，郭姓男網友首度約她見面，就在車上強行襲胸、逼打手槍並指姦，檢方調查卻發現，雙方不僅互傳私密照片與自慰影片，郭男並說2人是SM角色扮演的「主奴關係」，認為顯非一般友人間正常互動，全案不起訴。

兩人曾互傳自慰影片

小美指控，2017年11月郭男以公布2人在網路聊天的煽情對話，要脅她外出，碰面上車後，郭男強行撫摸她胸部，並命她打手槍，然後載往空地指姦。

小美為蒐集事證，事後主動邀約郭男外出，郭男到學校接她後，在車上又強行撫摸她的胸部及下體，並命她親吻他胸部。

小美控告郭男強制性交及強制猥褻；郭男坦承與小美發生性關係，但辯稱是小美自願。

郭男說，當時載小美到一處空地，前方有草地，小美跟他說如果車頭面向草地，好像很適合車震打野砲；但小美說，當時是開玩笑口吻。

檢方認為小美若不願與郭男有親密行為，何以不在被襲胸後馬上離去，反而一起用餐？雙方到達空地後，還以開玩笑口吻說要車震打野砲？

檢方又勘驗雙方往來訊息，發現小美與郭男分享私密照片與自慰影片，顯非一般友人間正常互動。郭男並告訴檢方「我們當時除了男女朋友身分， 還有主奴關係，就是角色扮演，我是以命令的口氣，在開車時要她從副駕駛座坐到我身上來」，檢方因此認為並無性侵情事。

情境照

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