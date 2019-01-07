公墓埋屍案／凶嫌空墓埋屍 死者頭七申冤

2019-01-07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕曾從事撿骨師（土公仔）的兇嫌鄒尚仰殺害王嘉民後，將死者載到公墓埋掉，以為神不知鬼不覺，巧的是王男的遺體頭七被發現，警方當天也調到公墓外的路口監視器，找到鄒男開車行經畫面，該畫面再晚1天就會被覆蓋消失，關鍵證物陸續出現，讓兇嫌犯行無所遁形。

民俗專家廖大乙說，鄒男有「土公仔」的背景，才懂得找空墓穴埋屍，以為不會被發現，殊不知舉頭三尺有神明，且頭七就是冤死者的「申冤日」，該案破案關鍵全都在這天出現。

鄒男對王男作息十分了解，去年12月30日晚上將其勒斃並棄屍，犯案前還去兼差開靈車。據透露，鄒男10多年前離開殯葬業，開計程車之餘還兼差做老本行，幫人開靈車、或去做挖墓的「土公仔」工作。

廖大乙說，近年來土葬很少，工作日少，鄒男才轉當小黃運將；就是因為他本身是「土公仔」，才知道公墓有撿骨後留下的空墓穴，且有膽量夜半到公墓埋屍。

廖大乙指出，兇嫌把死者遺體埋在公墓的空墓穴內，推測是認為公墓地點大多偏僻，一般人很少會到公墓，埋在此處神不知鬼不覺，不會被逮到，卻不知舉頭三尺有神明。

公墓埋屍案時序表

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