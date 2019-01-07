公墓埋屍案／開小黃的土公仔 要不到遮羞費殺人

2019-01-07

〔記者謝介裕、陳鳳麗、歐素美／綜合報導〕南投市公墓埋屍案昨偵破！兼差開靈車的凶嫌鄒尚仰，不滿同為小黃運將的劉姓同居女友劈腿台中市九一九救難協會隊員王嘉民，向王男索討30萬元「精神補償費」遭拒，怨恨王男毀了他幸福痛下殺手；鄒嫌聲稱，全案皆他1人所為。

恨王男毀幸福 鄒尚仰收押

50歲運將鄒尚仰曾從事殯葬業，現仍會兼差開靈車、當「土公仔」，去年12月30日他白天幫忙開靈車，晚上開妻子的轎車，到王男沙鹿住家附近等候。

當天深夜10時許，鄒嫌見王男走出住家，要求他支付精神補償費，王男不予理會，鄒嫌即將他勒斃，載往南投市第9公墓埋屍。

王男的妻子昨受訪表示，鄒嫌因劉女一事向先生索討遮羞費30萬元未果，進而毆打其夫，因此發現先生失蹤報案，即透露人應是鄒帶走的，發現先生遺體後，認為是鄒下毒手。

警方5日下午在鄒嫌草屯住家將他逮捕，並在住家起出手套、圓鍬等作案工具。

身高180公分、體重約100公斤的鄒嫌供稱，與同為計程車司機的41歲劉女同居，王男出現後，女友帶著女兒離開他，加上老婆最近也要與他離婚，憤怒下才殺害身高約170公分、體重60多公斤的王男。

法醫︰死者應是死後被埋

南投地檢署檢察官昨會同法醫解剖相驗，死者應是死後才被埋。檢方昨晚以鄒嫌有逃亡、滅證之虞聲請羈押獲准。

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