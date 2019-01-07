「2個月不嫁我就幹掉妳」業務恐嚇 美女醫師驚魂

2019-01-07

〔記者王冠仁／台北報導〕40歲張姓男業務員追求41歲簡姓女醫師不成，深夜持鋁棒到她住處外堵人，還想強拉她上車。簡女擔心遭不測，帶張男回住處聊天安撫，沒想到張男除對她傾訴愛慕之情，還限制她的行動，連打瞌睡、上廁所都不准，還說「2個月內不嫁給我就幹掉妳！」簡女假意順從張男才離去，結束4小時的驚魂記，簡女驚恐提告，警方將張男依恐嚇等罪嫌送辦。

警方調查，簡姓女醫師保養得宜，外貌看不出歲月痕跡；她因工作往來結識張姓男業務，張男見到她驚為天人，多次展開猛烈追求，但簡女不願與他往來。

張男心生不滿，日前凌晨2點多開車到簡女台北市的住處外堵人，見簡女現身，隨即想強拉她上車；簡女慌張逃開，張男卻拿鋁棒下車追趕。簡女擔心遭遇不測，只好假裝順從，並將張男帶進住處聊天。

張男坐在屋內客廳門口處，不讓簡女離開，期間不斷要求簡女要對他好、兩人要像情侶般去吃飯、看電影，甚至還說「2個月內沒嫁給我就幹掉妳！」簡女為求脫身假裝答應，張男才於早上6點多離開。

簡女報警，指張男曾去她新北市另處住所埋伏，還在她的車子輪胎旁放圖釘；她請警方調閱監視器畫面，發現張男放圖釘時一度自己不小心踩到，「根本是跟蹤狂！」

簡女拍下張男持鋁棒坐在她家的照片，加上監視器確實拍下張男在她轎車旁放圖釘，警方仍將張男送辦。一名刑警說，簡女當晚見到張男持鋁棒上門，只好將對方帶回住處聊天安撫，這種臨機應變的做法十分機智；因為若一味抵抗、逃跑，不僅可能會激怒對方，甚至可能讓張男做出攻擊舉動。

持棒恐嚇示意圖

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