今彩539頭獎1注開在高雄

2019-01-06

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第108000002期大福彩，頭獎連66摃，獎金1.68億元累入下期。昨晚第108000005期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落高雄市鹽埕區五福四路232號「財晋彩券行」。昨晚第108000005期雙贏彩，頭獎則摃龜。

  • 1/5台彩派彩獎號與獎額

    1/5台彩派彩獎號與獎額

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/