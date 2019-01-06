犯後還到醫院慰問 其實是關切案情

2019-01-06

〔記者吳仁捷、王宣晴／新北報導〕警方追查主嫌丁連一時，認為他相當狡猾，不但事先借用被害人丈夫機車，盜拷住處鑰匙，犯案後也變裝、變換交通工具躲避查緝，警方找上門時並兩度否認涉案，到案後又供稱良心發現，才沒去盜領存款；但越勞范俊泰反指，如果不是老闆威脅他，他怎可能跟著去犯罪？後來他也因被害人頑抗尖叫，提前離去。

先打電話確認家中沒人

丁嫌供稱，他認為除了被害人丈夫當廠長，對方全家人都有在上班，家裡應有積蓄，決定作案後，犯案前先到一家超商打電話進受害戶，確認沒人才進入。

丁嫌犯案後，受傷的被害人身心受創住院，他還假好心到醫院和對方住處關心受害母女，實際上是想打探被害人向警方供出多少案情，以了解自己有無可能被警方鎖定。

犯案越勞訴苦老闆刻薄

至於范俊泰，2015年入境，2018年8月第二度入境，4年來都在丁男的工廠上班。范的母親、妹妹指控，丁男動輒打罵，對員工巧立名目扣薪，月薪2萬多元的范男常訴苦每個月只領到1萬多元；丁則否認對員工刻薄。

鄰居說，丁連一夫妻經營塑膠工廠近10年，自稱做3C產品，因年關將近，連日不少廠商到工廠催討貨款撲空；昨有模具廠商得知丁男被逮，趕來工廠收10萬貨款，一樣撲空。

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