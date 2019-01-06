1歲娃人間蒸發 母：埋進公墓了

2019-01-06

屆齡應上學 教局登門找人

〔記者陳恩惠／台北報導〕戶籍在台北市士林區的廖姓男童，去年9月屆齡6歲應上學，但未就學，台北市教育局找到男童的廖姓外公，外公表示男童1歲就被女兒帶走，不知去向，曾控告女兒遺棄；遭通緝的30多歲廖女上月落網，檢察官追查男童下落，廖女語出驚人的表示，孩子多年前因病猝死，她胡亂把孩子埋在北市公墓，稍後翻供稱交給友人帶走，但友人否認，實情如何正由檢警追查中。

母供稱因病猝死 草草埋了

廖童去年9月屆齡未上學，外公控告女兒後，北市警士林分局通知廖女到案說明未果，士林地檢署對廖女發布通緝，轄區後港派出所於去年12月14日找到廖女，移送士林地檢署歸案。

翻供稱友人帶走 被打臉

檢察官詢問男童下落，廖女自稱孩子於2011年猝死，當時很害怕，就隨便把孩子埋在北市一處公墓，只記得公墓在文山區，檢察官獲悉大驚，但因廖女精神狀況不佳，且男童2012年出生，她卻堅稱孩子2011年死亡；檢方先將她以4萬元交保，持續釐清疑點。

男童下落 檢警持續追查

士林警分局偵查隊派員前往文山區的富德公墓尋找未獲，再次詢問廖女「孩子到底在哪裡？」沒想到廖女改口說，多年前把孩子交給朋友撫養了；警方詢問她口中的友人，友人否認，反稱廖女亂編故事，講話不老實。

由於廖女說法反覆，到底男童人在哪裡？迄今仍無下文。

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