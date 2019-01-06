熱心公益25年 曾救援921地震、88風災

2019-01-06

〔記者張軒哲／台中報導〕遭撕票的王嘉民以開計程車為業，平日熱心助人，25年前就加入民間救難協會，曾參與921大地震、88風災救援。他遇害遭埋屍，讓救難弟兄感到意外，直說這麼熱心的人就這樣走了，令人感傷。

王嘉民1994年加入台中市919救難隊，利用閒暇之餘參與車禍跟災難救援行動，比如921地震期間，跟著隊員在台中谷關、東勢、大里等地區救災10多天，在倒塌的大樓救援受災戶。

台中市919救難隊大隊長陳威旭說，王嘉民入隊多年，參與度高，只要沒排班或載客，都會參與勤務調派，常協助車禍救援。

陳威旭說，王嘉民話不多，不是愛出鋒頭或領導者的性格，比較常跟著大家做事。他約半個月前來隊部泡茶聊天，提到自己退出台灣大車隊，改至台中港三井OUTLET排班載客，未提到私事、家務事等，神情也無異，沒想到竟然遇害。

王男與妻子育有一男一女，孩子分別就讀國、高中，王家在竹林里一處透天厝社區居住多年。鄰居指出，王男很古意，但王家曾被拆除電表，感覺經濟困窘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/