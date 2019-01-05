詐貸３農會逾億 小潘潘夫遭求重刑

2019-01-05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投聞人、藝人小潘潘的丈夫江欽良，涉以人頭向草屯鎮、恆春鎮、長治鄉等3農會詐貸，金額高達1億0660萬元，南投地檢署昨偵結，認定江欽良在證據明確下還飾詞狡辯，並無悔意，除依偽造文書、背信、使公務員登載不實及違反公司法等罪起訴，並請法官從重量刑。

涉偽造文書、背信、違反公司法等罪

南投檢方於2017年10月26日指揮刑事局中部打擊犯罪中心、南投縣調查站等兵分16路搜索，帶回江欽良在內的35人，訊後認為江欽良涉以人頭向草屯鎮農會貸款逾億元，違反農業金融法，諭令1000萬元交保，限制出境出海。

江交保後，曾由小潘潘上電視公布員警荷槍實彈、架梯爬牆進入其住處的監視錄影畫面，後來江控告刑事局員警違法搜索，警方獲不起訴。

南投地檢署指出，經1年2個多月偵查，查出江欽良從2012年間花了3年時間，以人頭購地，讓不知情的地政士到地政事務所辦理土地移轉，涉嫌偽造文書，再向南投縣草屯鎮農會、屏東縣恆春鎮農會及長治鄉農會合計核貸金額1億0660萬元。另江欽良出資設立庭安公司，公司登記負責人事後將全部股款退還給江，此部分違反公司法。

江欽良昨由寶島時代村經理葉慶宗轉述，將等收到起訴書再對外回應。本案違反公司法、偽造文書、背信等罪，最重刑度均是5年。

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