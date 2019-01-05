搶完銀行去看五月天 單車刀匪逃8小時落網

2019-01-05

3分鐘劫走20萬元

〔記者張軒哲、許國楨、張慧雯／綜合報導〕年關前連傳銀行搶案！上月28日新北市陽信銀行溪洲分行才遭持假槍主廚劫走3百多萬元，雖一天就落網，未料7天後的昨天，42歲搶匪蔡銘峰戴著紅帽、隻身持剁骨菜刀進入台中市沙鹿區中山路元大銀行，搜刮約20萬元後騎單車鑽入巷內逃逸，全程約3分鐘。

警方昨晚8時30分在汽車旅館逮到他，起出贓款18萬6千元，搶匪不到8小時就被逮，蔡嫌供稱，無業又欠錢花用，才鋌而走險，全案依搶奪罪嫌移送偵辦。

稱無業才鋌而走險

案發於昨天中午12時40分，警方調查，戴紅帽與口罩的蔡嫌進入銀行大廳後高喊「搶劫」，一度與行員拉扯後翻入櫃台，持刀威脅2名女行員「把錢交出來」及搜刮櫃台，得手約20萬元後逃逸，保全拿著球棒追出未獲。

保全持棍 沒攔到人

案發後1小時，警方據報先在銀行旁巷子逮捕一名戴紅帽的單車男，清水警分局偵查隊長陳聖偉說，一度懷疑該男涉案，後來比對監視器畫面認定帽子、車款與劫匪不同，排除涉案。

警方稍後在離銀行數百公尺處找到搶匪棄置的自行車和菜刀，另監視器畫面顯示，搶匪皮膚黝黑，警方循線追蹤到台中市西屯區櫻花汽車旅館，昨晚將他逮捕。

搶匪落網後稱，晚間去參加五月天在洲際棒球場的演唱會，感覺很多人盯著他看中途離開，沒想到返回汽車旅館休息一下就被逮。警方漏夜偵訊，釐清案情與他的說詞。

民諷 過程太扯了

案發後，附近民眾議論紛紛，有人直呼：「騎單車帶把刀也能搶走20萬元，太扯了。」

案發後2名女行員明顯受到驚嚇，元大銀行拉下鐵門暫停營業，讓不少欲存提款民眾撲空，銀行主管未出面受訪。元大金控表示，基於偵查不公開原則，不便對外發言。

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