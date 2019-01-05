仿雨衣大盜 雨天犯案遮面容

2019-01-05

〔記者吳仁捷／新北報導〕警方研判，闖空門雙煞選擇雨天犯案，應是預先計畫的一部分，因為當日穿著雨衣、戴安全帽走在路上，既達到掩護面容目的，也不會讓人起疑，有員警認為，雙匪很可能是仿效當年知名的雨衣大盜王淵，此也顯示歹徒不僅狡猾，全案事前也經過充分準備。

警方從監視器畫面中，發現身穿黑色雨衣、帶頭的男子身材微胖，穿粉紅色雨衣的男子較為瘦高，身高各約170、175公分，兩嫌從巷口走進被害人家門前，與一名撐傘的阿婆擦身而過，帶頭的黑雨衣男拿出預藏鑰匙，另一嫌犯緊跟在後，快接近大門前一度張望。

警方說，歹徒很可能事前掌握黃家多在晚間回家，才選在下午闖空門，未料碰上較往日提早返家的黃婦，臨時改為逼迫對方脫衣綑綁的強盜模式，一方面企圖營造被害人恐懼心理，也拖延掙脫後可能追出的時間。

據了解，曾經橫行台北的雨衣大盜王淵，先後犯下7件運鈔車搶案，幾乎選在雨天犯案，大都戴上安全帽、穿普通藍色雨衣打劫。

警方說，雙匪先將機車停在案發地附近約3、400公尺處，再步行前往犯案，此也顯示2人謹慎小心；不過專案小組仍於昨天下午在案發地附近工業區找到歹徒棄置的雨衣，連同其他跡證帶回鑑識，比對出疑犯身分。

表格

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/