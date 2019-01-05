持全套鑰匙開3門 疑熟人犯案

2019-01-05

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北樹林區驚傳闖空門雙煞囚禁母女劫財劫色案，警方從歹徒侵入的住處門窗未遭破壞、加上熟悉受害戶作息等情，更關鍵的是歹徒只在喝令黃婦，以及離開時口出「不准動」及「敢報案就把裸照上網」總共12個字，整個過程都不發一語，全程噤聲，不排除是熟人犯案。

還熟悉受害戶作息

台灣開鎖達人、大內高手總經理涂志浩，根據記者提示的相關門鎖款式分析，被害人住處樓下大門是所謂的電鎖，可能以萬用鑰匙打開，但住處門的四段鎖，就算是鎖匠，也無法輕易開啟，研判歹徒持有鑰匙，而非使用萬用鑰匙。

警方勘驗門窗沒被破壞，嫌犯從容持鑰匙進入公寓大門和屋內，也顯示歹徒持有受害戶「全套的鑰匙」。

據悉，雙煞脫去母女衣褲、猥褻，不排斥是要營造2人的「惡徒」形象，誤導警方和被害人犯案者是和受害家庭不相干的陌生人；此外，雙煞遭遇頑抗時，未敢痛下毒手或真的性侵受害人，此舉也不排除「劫色」部分意在掩飾「劫財」才是最主要目的。

全案雖可能是熟人所為，惟據了解，受害戶所住地區常有治安人口與外勞聚集，從歹徒不多話情況研判，也不排除非本國人犯案，少話是為避免外國腔調被識破。

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