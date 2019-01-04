采琪找采琪 警幫紅包尋到主人

2019-01-04

〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓神父遺失教友唐采琪奉獻的6000元受洗禮金，被拾獲者送到鹽埕警分局五福四路派出所，紅包袋上寫著「神父、主保快樂、采琪賀」，警員蔡振庭上FB搜尋找到在教堂打卡的另一教友陳采琪，以為是失主聯繫她，被誤認是詐騙集團；誤會解開後，幸運地透過陳采琪找到唐采琪，最後物歸原主。

林神父上月27日在高雄女中附近早餐店用餐時，不慎把唐采琪受洗禮金紅包袋掉在店內地上，被熱心民眾送到五福四路派出所，蔡員根據袋上「神父、主保快樂、采琪賀」幾個字，展開協尋失主任務。

蔡用臉書搜尋「采琪」帳號，發現有一位陳采琪曾在教堂打卡，並留言「采琪是上帝賜的名字」，誤以為紅包是陳采琪奉獻的。警方多天後終於聯繫上陳采琪，陳女說她確曾包禮金給受洗神父，但不記得在紅包袋留名「采琪」，懷疑員警是騙徒假扮的，正想掛掉電話時，蔡員連忙解釋，陳女為求謹慎和女兒趕到警所，確認紅包不是她包的。

蔡員恍然大悟，原來還有另一位「采琪」教友， 陳采琪告訴他：「采琪是殉道聖女的名字」，不少教友受洗時會被賜名「采琪」；陳還告知，她受洗教會裡有另一位姓唐的「采琪」教友，警方請陳女幫忙詢問，總算聯絡上唐采琪，進而找到林神父。林神父昨到警所領回紅包袋，除致謝外，也對警察鍥而不捨的服務感到窩心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/