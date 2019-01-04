2019-01-04

桃園機場海關昨下午發覺4支進口的車床軸承，中空處被不銹鋼封死十分可疑，找來消防員「斷軸」其中1支後，果然內藏塑料袋包覆的K他命毒品，總共10包重逾10公斤，若另3支也內藏相同K毒，換算總重應逾40公斤，除將另3支送它處破壞，同時通報調查局擴大追查走私毒梟。（ 文：記者姚介修）

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