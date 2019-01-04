2送貨員空手奪刃 制伏劫匪勇救婦

2019-01-04

2煞鑽進車 婦抵抗手受傷

〔記者顏宏駿／彰化報導〕48歲男子劉孟輝缺錢買毒，找47歲友人洪瑞呈扮演雙匪，前往彰化縣埔心鄉1家大賣場尋找目標，見40多歲葉姓婦人獨自開車到停車場，剛停妥車就遭2嫌包夾打劫，劃傷葉女右手後劫走皮包；此時突然竄出2名英勇送貨員，當場把鑽進被害人車後座的劫匪揪出，聯手痛擊和制伏，成功奪回皮包，另一匪嚇得逃走，沒多久也落網。

2勇男即刻救援 奪回皮包

葉女送醫縫3針後已無大礙，但心有餘悸，她告訴警方：「一定會當面謝謝這2位見義勇為的大恩人。」2名神勇送貨員謙虛地說：「自己只是送貨司機，沒什麼大不了。」當時見到有人搶劫，基於義憤才衝過去逮人，沒多想對方有拿西瓜刀。

劫案發生在昨天上午10時，地點在1家全國連鎖大賣場的平面停車場，案發時吳姓、紀姓男子合開1輛大貨車進場準備卸貨；吳男說，等待卸貨時，見2名戴全罩式安全帽男子在停車場閒晃，當下就覺得怪怪的，後來見2男進入1輛小轎車，車內女駕駛發出淒厲叫聲：「皮包攏乎你，嘜刣我（別殺我）！」連忙衝去救人。

警方調查，當時劉持西瓜刀要脅葉女，葉一度抗拒遭劃傷右手，嚇得交出皮包。此時2名送貨司機跑來，身材魁梧的紀男打開左後門撲到劉嫌身上，再把劉從後座一把抓下來，紀、吳2人聯手制伏劉，奪回皮包；坐在副駕駛座的洪嫌嚇得逃逸。

劉落網後供出同夥綽號「阿呈」，警方循線鎖定洪，前往洪嫌的鹿港住處逮人，洪見警方來抓他，拔腿狂奔，仍被逮回。

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