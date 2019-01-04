鄭捷律師被爆約砲 北律︰若屬實送懲戒

2019-01-04

〔記者張文川／台北報導〕曾替鄭捷、王景玉等多名殺人犯辯護的已婚「人權律師」黃致豪昨被平面媒體披露疑似「約砲」醜聞，一名女子投訴指稱黃去年頻頻向她約砲，但黃否認；對此，台北律師公會理事長邵瓊慧表示，由於黃致豪是北律會員並當選理事，北律非常重視此事，會立刻組成專案小組調查。

邵瓊慧指出，由於黃致豪是現任理事，所以另行組成的專案小組，會比照會內倫理風紀委員會的程序處理，以釐清他有無違反律師法問題。

已婚育有2名子女的46歲律師黃致豪，以人權辯護知名，是捷運殺人魔鄭捷、女童「小燈泡」斷頭案凶手王景玉、北投文化國小女童遭割頸案凶手龔重安、華山分屍案凶手陳柏謙、花蓮弒母逆女蔡京京等重大刑案的辯護律師。

媒體引用多則「W女」與黃致豪的LINE等通訊對話擷圖報導指出，黃5年前透過臉書的共同好友，將W女加為好友，去年6月起多次約她見面，9月與她相約在高院門口碰面，帶她去西門町MTV包廂獨處近2小時。

報導指出，黃致豪也曾傳訊息找W女上旅館，她當時有官司法律問題向他請益，黃傳訊：「寧可你是來約砲，也比委任好」、「要不要試試看，一邊當我的當事人，一邊和我玩？」她生理期遲到，黃也傳「做愛完內射，通常就會比較快來」。

黃致豪昨手機未開機，他在回應媒體查證時稱，這是典型的妨害名譽手法，會蒐證提告。

據指出，北律公會專案調查的重點，在於黃致豪與W女是否有法律諮詢、委任關係，律師法第2條規定，律師應砥礪品德、維護信譽、遵守律師倫理規範等；「律師倫理規範」第3條規定，律師應共同維護律師職業尊嚴及榮譽，第6條規定律師應謹言慎行。若證實報導屬實，黃致豪可能會被移送懲戒。

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