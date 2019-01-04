2女戰9男 不斷電雜交趴 主揪保母緩刑

2019-01-04

〔記者王定傳／新北報導〕32歲王姓保母在某臉書社團刊登「28歲大C優質正妹人妻」等訊息，號召「6小時不斷電」性愛趴，並找來49歲劉姓女子一起賣淫，吸引9男參加；新北地院法官考量王女有悔意，無犯罪紀錄，依圖利媒介性交罪，判刑4月，緩刑2年，並接受法治教育5場。

須接受法治教育5場

檢警調查，去年5月19日，王女在某臉書社團刊登性愛趴訊息，內容指預計會有4名女子參加，分別是「28歲大C優質正妹人妻」、「30歲大D優質正妹人妻」、「18歲大D嫩妹」，自己則是40E，徵求20至25名男生加入，每人參加費3500元，還指「女生希望做整晚、嫌貴不要來」等。

9名男網友見到訊息後與王女聯繫，匯了2000元訂金，餘款現場再補，但王女僅找到劉女同意參加，而劉女所獲好處不多，僅不用繳參加費及3000元報酬。

同月26日晚間6時許，性愛趴在新北市土城區Q摩鐵登場，王、劉2女分頭對戰9男，晚間11時許，警方根據臉書訊息到摩鐵臨檢，查獲10個用過保險套、11個未用的保險套及衛生紙團等。

王女坦承犯行，法官審理後依妨害風化罪判刑並給予緩刑，至於劉女與9名男客則因違反社會秩序維護法，警方另行裁罰。

此外，王女另被控刊登引誘兒少遭受性剝削訊息罪部分，法官則認為，該社團是不公開社團，僅成員可看見貼文，且成員由版主或管理員篩選，無證據顯示有未成年成員，警方到場後也未發現有未成年者，此部分無罪。

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