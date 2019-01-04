「自首就繼續愛你」女友感化搶匪

2019-01-04

一路苦勸 載男友到派出所

〔記者楊政郡、張瑞楨／台中報導〕黃姓女子不嫌棄39歲王姓男友有前科，仍繼續交往，黃女得知2人約會見面前，王男竟順手偷機車，又在公車站搶女生皮包，且口口聲聲說要繼續行搶，黃女苦勸又伺機把王男載往派出所，途中苦勸他不要一錯再錯，並向男友說：「如果你自首，我願意繼續愛你」，終得王男同意一起到派出所自首，交出贓物，台中檢方認定符合自首，但仍構成累犯。

女友在派出所外喊「他剛才搶劫」

台中市警局四分局大墩派出所與南屯派出所員警回憶去年10月這起特殊自首案表示，王男是由女友載著，騎機車到大墩所自首，其女友在大墩所外高喊「他剛才搶劫」，值班員警立即衝出去，先控制王男行動，再詢問案情，王男也很配合，沒有抵抗，專案小組的南屯所員警再把2人帶回偵訊，女友甜蜜陪伴王男偵訊一小段時間。偵辦此案的員警說，偶爾會遇到父母帶著犯偷竊等小案的子女來自首，被女友帶來自首的案例，還是頭一次見到。

被女友帶來自首 警︰首例

檢察官調查，王男犯槍砲案，2016年假釋出獄後結識黃姓女友，一直到假釋期滿，都沒有再犯相安無事，但2018年10月15日，2人相約在某超商見面，王男當天上午9時許，購買一把麵包鋸刀插在腰背上，又偷了機車，騎到文心南路見一名女子等公車，上前就搶走紫色女用皮包，女子從後追趕大喊，王男回頭恫嚇，亮出鋸刀，「我有刀，你不要過來」，但女子亦步亦趨跟隨王男到停機車處，趁機上前企圖搶回皮包，但仍被王男猛力甩開逃逸。

當天下午1時許，王男與黃姓女友見面，黃女得知王男上午偷車又搶劫，且口中還念念有詞，說要繼續搶，一氣之下趁王男上她機車，一路騎往派出所，途中一再苦勸，勸他不要一錯再錯，如果他願意自首，還願意繼續愛他，苦勸之下王男同意自首，2人到了大墩派出所，主動交出贓物，帶員警取回做案機車，讓損失降到最低。

檢察官依竊盜、搶奪罪嫌起訴，但認為被告符合自首，且交回贓物，可減輕其刑，但是有前科在身，5年內再犯，符合累犯。

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