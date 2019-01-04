錢莊逼債狠招 斷手斷腳 潑漆 撒冥紙

2019-01-04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣陳男和夏女在年關前遭討債者攔車暴打致腦震盪，前天輕生，遺書說法如同「死諫」要檢察官詳查地下錢莊，資深刑警表示，錢莊討債手法翻新，均以能拿到錢為最主要目的，從生活中各層面施予借貸者壓力，就是要錢。

資深刑警透露，早年常見暴力討債集團到宅恐嚇，或伺機攔車暴打，更甚者到欠債者工作或經營場所砸店警告，波及旁人外，欠債者身體也難免受傷害，斷手斷腳屢見不鮮，但一般會讓欠債者仍能持續工作還錢。

「高利貸最可怕是無中生有的高利率複利」，該刑警表示，此案受害者最後一次借了10萬元，卻因扣了首期利息1萬元及日前所欠下的債務及複利，最後僅實拿7萬5千元，而到家中威脅家人或到工作場所恐嚇，也增加欠債者的精神壓力。

該刑警說，借高利貸者大部分就是在正常管道無法借錢，討債者「分期」才能要回包括利息的金額，不過現在因為警方抓得嚴，有的欠債者還會蒐證提告，因此討債集團說法轉趨「拐彎抹角」，但到欠債者家中對欠債者或家人大小聲，或是潑漆、貼傳單、撒冥紙等等，精神騷擾仍是常見手法。

暴力討債常見潑漆、貼傳單、撒冥紙等精神騷擾手法。 （資料照）

錢莊逼死人案例

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/