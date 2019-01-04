「不死也會被錢莊打死」夫妻死諫 向檢察官申冤

2019-01-04

〔記者陳彥廷、蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮陳姓夫妻檔從恆春開車至偏遠的獅子鄉竹坑村山區，於廢棄車內開瓦斯噴燈輕生，據悉陳姓夫妻向地下錢莊借錢，月息高達10%，2人甚至遭債主攔車暴打造成腦震盪，年關難過竟攜手共赴黃泉。死者並留下遺書，「死諫」寫下「如果我們沒有死，被他們找到還會被活活打死……」並要檢察官詳查害死他們的地下錢莊。

遭債主攔車暴打腦震盪

警方調查，設籍恆春的陳男與陳妻夏女皆為42歲，無穩定工作與收入，3天前駕車到竹坑村舊社區活動中心旁，疑被錢逼上絕路，前天下午進入附近一輛廢棄的廂型車，被人發現雙雙陳屍車中。

夫妻被逼走絕路 陳屍車中

廢棄廂型車車窗呈密封狀態，死者遺書中寫著：「我們的死就是被他打的，活在痛苦中，逼得我們走上死路，如果我們沒有死，被他們找到還是一樣會被活活打死。」

檢方昨天相驗，初判2人應為一氧化碳中毒死亡，不過家屬對死因仍有疑慮，當場向檢察官提出有關重利、恐嚇及傷害等告訴，檢方也決定擇期請法醫複驗。

「地下錢莊逼死人！」陳男弟弟指控，哥哥和嫂嫂打零工為生，去年陸續向屏東某地下錢莊借錢3次、共約10萬元，作為醫療費用及做生意本錢，每個月就要付1萬元利息，錢莊追債壓力大，夫妻倆無容身之處，只能終日躲在車內四處躲債，上月25日2人被債主攔車後帶走，毆打哥哥至腦震盪並恐嚇嫂嫂，兄嫂因不堪追債壓力而尋短。

警方表示，夫妻倆都有吸毒前科，從遺書推斷2人因債所逼而走上絕路，正從死者手機追查通聯，有關地下錢莊部分，目前已鎖定方向，將持續循線追查。

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