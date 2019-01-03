中山警分局包庇色情業 歷任所長收賄？ 檢調第3波偵查

2019-01-03

〔記者黃捷、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦台北市中山警分局官警包庇色情案，掌握多位歷任中山一派出所長按月向業者收賄，昨發動第3波偵查行動，指揮調查局北部機動站兵分9路搜索，約談4名官警及2名酒店業者，全案朝貪污罪方向偵辦。

昨再約談4名官警

昨遭搜索約談的警官為大安警分局勤務指揮中心主任楊文振、松山警分局防治組長劉昌祺，2人分別在2011、2014年擔任中一所長，另2警是中山分局警備隊巡佐莊琦良、中山二派出所巡佐黃榮賢，2人都曾在中一所服務，被檢舉是楊、劉擔任中一所長時的白手套。

檢調追查，4警涉與轄內「星光閃閃」、「夜王」2間酒店的李姓、楊姓負責人勾結，由管區警員按月收規費4萬元，遇3節加倍到8萬元，錢交給莊、黃清點，再上繳所長，警方則以通風報信或減少臨檢等包庇業者仲介賣淫。

檢調先於2017年查獲「立邦酒店」勾結人蛇，媒介東南亞、中國女子來台賣淫，擴大查出「曉」酒店業者巫蕙玲自2004年起，請酒商鮑銘璞牽線，13年來行賄「21警勤區」官警780萬元。檢調去年展開2波行動，聲押時任所長林崇成等10名官警及2名業者，去年7月偵結時，林崇成等7官警不認罪，遭檢方起訴後求處重刑；檢調另根據3名員警污點證人的證詞，掌握楊文振等4人涉案。

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