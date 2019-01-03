代課師性虐小五童 買名牌衣物封口

2019-01-03

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市某國小梁姓代課老師， 去年擔任高年級某班導師時，除涉嫌利用老師權勢猥褻班上1名男學童，甚至拿布條綑綁男童及膠帶貼眼後性虐對方，還拍下性虐和男童裸體等畫面，事後買名牌給男童當「封口費」；基隆地檢署依強制猥褻等罪將梁姓狼師起訴。

綑雙手 膠帶貼眼 拍下畫面

起訴指出，梁姓代課老師去年擔任導師職務時，自去年5月起1個半月內，利用權勢及趁著男童留在學校時，接連猥褻男童下體和要求男童摸他的性器官；狼師也把男童帶至飯店投宿，與男童共浴、拿出手機拍攝獸行等。

狼師還以布條綑綁男童手腳、膠帶封口後，用手機拍攝男童；犯案之後會帶男童出遊，買名牌衣服給對方。直到男童父親察覺有異，進一步詢問才驚覺孩子遭狼師強制猥褻，報案提告。

警方在梁男住處扣得2支手機與筆記型電腦，從中發覺狼師拍攝的男童遭綁手、腳裸照及性虐等畫面30多筆。梁師辯稱，是男童自願的，他未強迫；但男童曾向父親哭訴，他很害怕跟梁師獨處，更怕梁師會對他不利才配合。

檢方認定，梁師涉犯兒童及少年性剝削防制條例及強制猥褻「對留容兒童有對價的猥褻行為罪」，將他起訴。

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