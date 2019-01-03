遭情敵刺頸 男終身口水流不停

2019-01-03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕李姓男子不滿同居女友劈腿，還穿著他送的衣、鞋去找情敵過夜，憤而推她撞牆、搶她手機，接著拿剪刀衝下樓朝鄧姓情敵脖子刺1刀，沒想到刺中對方顏面神經，造成鄧男終身口水流不停無法收涎；新竹地檢署依重傷害等罪起訴李男。

檢警調查，31歲李男與30歲吳女原為同居男女朋友，李不滿吳女劈腿29歲鄧男，去年6月在2人同居處攤牌談判，雙方發生爭執，李見吳女穿著他送的衣服、鞋子，準備外出與鄧男過夜，妒火中燒，除推吳女去撞牆，導致吳女左手肘擦傷，還以身體阻擋吳女離開，且為了不讓吳女與鄧男聯絡，強行取走吳女手機。

吳女為了要拿回手機，憤而拿剪刀剪李男的褲子，過程中剪刀的2片刀鋒連接處脫落，分成兩半，李男持其中1片，衝下樓找鄧男算帳，在街角看到正在車上等候吳女下樓的鄧男。李男用吳女手機打給鄧男，鄧看到吳女來電，以為她即將下樓，走出駕駛座接聽電話，沒想到竟是李男的聲音，李並嗆對方：「我要給你死！」

下頷功能喪失 無法收涎

正當鄧男搞不清怎麼一回事時，李靠近持單片剪刀從鄧男背後往左頸部猛刺1刀，當場造成鄧的左頸穿刺傷。事後醫師診斷出鄧男被刺這1刀後，顏面神經受創致左臉麻痺，左邊口內唾液會一直滲出的後遺症，且顏面神經下頷功能喪失，屬終身無法恢復的重傷害。

李男刺傷鄧男後，把吳女手機丟摔在同居處後方巷子的水溝旁，致該手機毀損不堪使用，以為這樣吳女就無法再與鄧男聯絡。

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