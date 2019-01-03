找回上億傳家珠寶 男雙倍車資謝小黃司機

2019-01-03

〔記者余衡／新北報導〕價值逾億鑽石珠寶放在計程車上竟然忘了！所幸此一堪稱「史上最貴遺失物」的1條鑽石項鍊與2條鑽石手鍊，安全返還給粗心失主。

行李忘了拿 司機沒提醒

警方表示，經商的魏男上月30日帶家人前往中部洽公，當晚搭高鐵北返，在板橋車站外攔下55歲陳姓運將的計程車，把行李箱放進後車廂後坐回新莊住處，下車時忘了將行李取出，陳姓運將也忘記提醒魏男要拿行李；魏男一直到深夜要找女兒物品時，才驚覺行李箱遺失，趕往板橋派出所報案。

半夜急尋 聯絡不上司機

魏男緊張地告訴警方，行李箱裡有1條鑽石項鍊與2條手鍊，3件珠寶市價上億元；警方得知遺失物價昂，不敢怠慢，立刻調監視器，很快查出計程車號及透過陳所屬的公司取得陳男手機號碼，疑時值隔天清晨陳在休息，手機無人接聽，魏男心急如焚，員警安撫他「已經有著落，會持續聯繫」，請他先回家休息。

31日中午警方聯繫上陳男，他聞訊打開後車廂，還好行李箱仍安穩地躺在車廂內；陳把行李箱送到板所，魏也趕到警所，見珠寶都在，頻頻表示感謝。魏男說，該3件珠寶是傳家之寶，對他別具意義，以後絕不會再如此粗心。

史上最貴遺失物 物歸原主

魏男為了答謝陳男，多給陳男1倍車資；陳則說，他開計程車逾20年，第一次碰上這麼貴重的遺失物，看到行李箱物歸原主他很開心。

陳男說，魏姓夫妻是他當天最後一組客人，送完客人就開回家，因開了一天車十分疲累，自己也一時忘了提醒客人要拿行李，當時應該再細心一點，他為此感到抱歉。

非主動交回 無法請求報償

民法805條規定，拾獲遺失物可向失主請求10分之1的失物價值為報酬。警方說明，本案運將未要求報酬，但如果要求，因本案非運將發現交回，加上乘客將行李放置後車廂，職業駕駛應負提醒義務，應該無法請求報償。

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