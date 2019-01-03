限高鐵架迎面砸 女騎士閃過死神

2019-01-03

〔記者方志賢／高雄報導〕一輛工程吊車昨行經高雄市中華地下道，因未收起伸縮吊臂，當場撞落ㄇ字形的4公尺限高鐵架，砸中一輛休旅車車尾，邱姓女乘客撞擊車內置物箱致鼻樑骨折送醫，另名女機車騎士腳踝扭傷，車禍造成地下道雙向封閉，交通大亂。

工程吊車扯落限高架

警方表示，昨天下午3時許，44歲謝姓男子駕駛工程吊車，沿中華路北上，經過建國路，正要進入中華地下道時，因未收起伸縮吊臂，當場撞落地下道前方的ㄇ字形限高鐵架。

限高鐵架應聲掉落，砸中55歲謝姓男子駕駛的休旅車車尾，乘坐副駕駛座的51歲邱姓婦人撞到車座前方置物箱，導致鼻樑骨折，送醫住院治療。另名58歲周姓女騎士機車車頭撞到鐵架，造成腳踝扭傷。車禍事故一度造成中華地下道南北雙向封閉，直到下午5時才恢復通行。

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