同衣、同車、同安全帽 衰男被當肇逃還吃罰單

2019-01-03

太巧合被警鎖定

〔記者吳昇儒／基隆報導〕李姓男子去年1月騎車行經新北市汐止區康寧街，該路段40分鐘前發生肇逃案，巧的是肇事者與李男騎同款機車、都戴白色安全帽，甚至衣著也相似，警方認定他是肇事者，違規部分開出逆向行駛罰單；基隆地院認為，雖然李與肇事者有很多相似處，但身高差很多，判決撤銷原處分。

還好身高救了他

李男提出行政訴訟主張，逆向肇事逃逸案發生後約40分鐘，他騎車經過案發處，準備到附近診所看病，沒想到警方認定他是肇事者。警方則稱，經指認李男就是肇事者，對他開罰無缺失。

法官調查發現，監視器未拍到肇事車號，被害人也沒記住車號，而李與肇事者都騎同款銀灰色機車，都戴白色安全帽，連當天穿著也類似，確實容易被誤認；但法官進一步查詢證人筆錄發覺，有加油站員工向警方證稱，肇事者大約170至180公分，而李男身高僅155公分，明顯不符。此外，被害人第一眼看見李男照片，也無法認出他是否為肇事者，透過監視器畫面才指認說李是肇事者。

法官認為，同樣車款、顏色的機車很多，安全帽及衣物也屬於量產商品，不能因此斷定肇事者就是李男，依此判處撤銷原處分。

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