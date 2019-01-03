路中設電桿害死騎士 3單位卸責 國賠77萬

2019-01-03

〔記者王定傳／新北報導〕電桿竟立在車道上，害騎士自撞亡！

50歲游姓男子騎車行經新北市林口嘉寶里77鄉道時，自撞電桿死亡；其家屬認為電桿設在道路上，非設在公路用地外或路肩外側邊緣，提起國賠訴訟，求償516萬餘元。新北地院法官認為，電桿設置及管理有缺失，騎士也有未戴安全帽等過失，責任各半，判台電公司、新北市政府工務局、林口區公所賠償77萬餘元。

台電、新北工務局、林口公所互咬

本案發生於2015年12月15日上午11時許，游男騎車沿77鄉道往西部濱海公路方向行駛時，因不明原因撞擊電桿送醫不治。

據了解，該道路兩側是混凝土擋土牆，路寬約6.4公尺，路上沒有繪製車道線或快慢車道分隔線，路旁也無路面邊緣線或路肩；該電桿位置離路旁的混凝土擋土牆距離約1.2公尺。

游家人認為電桿位置違反公路用地使用規則，依民法請求台電負損害賠償責任，而工務局、林口區公所管理上也有缺失，應負國家賠償責任。

台電主張，該電桿從1966年設立該處以來從未變更，本案發生前，該路段有拓寬工程，相關單位卻未通知遷移，台電設置並無錯誤；工務局則認為，該電桿屬台電所有，也不是公有公共設施，工務局更非電桿或道路的管理機關。

未戴安全帽 騎士也有一半責任

林口區公所主張，該路段屬產業道路，應由農業局養護，電桿坐落的土地為國有地，區公所非賠償義務機關。

法官審理認為，該電桿雖為台電私有財產，但台電把它設在鄉道上，當屬公有公共設施，且該電桿位置確實不符規定，台電有設置及保管缺失；至於工務局許可電桿設在鄉道上、林口區公所未依規定改善電桿位置，也都有責任，但考量騎士有未戴安全帽、未注意車前狀況過失後，判賠77萬。

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