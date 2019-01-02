秘境紮營／溪水暴漲 吉普車受困 3人死裡逃生

2019-01-02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣連日豪雨，造成大同鄉清水溪暴漲，一輛吉普車昨強行橫渡，被大水沖走卡在溪床，3名遊客受困車內，救難人員拋擲繩索涉水營救，以人力接龍方式驚險救上岸，目擊者直呼3人「死裡逃生」。

清水地熱公園旁 玩家私人景點

清水地熱公園旁的清水溪，位在偏遠山區，平時水量不大，溪床寬闊平坦又有地熱露頭，被許多玩家視為露營私房景點，但屬於野溪仍暗藏危機。

陳男一行5人前天下午分乘2輛車，進入清水溪床紮營，昨天起床後發現溪水暴漲緊急撤離，陳男駕駛吉普車搭載曾姓、楊姓女子，同行的劉男開廂型車載徐女，上午9點多，吉普車率先橫越溪床，車子被大水沖走，卡在河中動彈不得，3人困在車內。

廂型車駕駛劉男見狀，在岸邊停下來，並打電話報案，救難人員及時打開吉普車的門，受困3人嚇到臉色發白，所幸有驚無險，吉普車之後也被拉上岸；許姓目擊者說，山區下大雨，清水溪水位瞬間暴漲，吉普車被沖走後，情況危急，3人獲救宛如「死裡逃生」。

農委會林務局羅東林管處人員表示，事發地點非管制區，遊客進入無特定罰則，由於野溪地熱露頭沒有安全措施，汛期溪水暴漲有潛在危險，不建議在此從事遊憩行為，請轉往岸邊由宜蘭縣政府經營管理的清水地熱公園遊憩，以免發生危險。

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