宣明智女婿死亡地添亡魂 重機過彎「撞斷頭」

2019-01-02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市43歲王姓男子趁元旦連假騎大型重機出遊，不料，行經台3線103公里苗栗縣三灣鄉大河村路段，疑似車速過快，過彎失控撞擊路旁電桿，猛烈撞擊，不僅重機「頭身分離」，王男也因胸部重創，傷重不治。

台3線苗栗縣境沿線風景秀麗，尤其三灣、獅潭鄉間的20多公里路段，有9個極富挑戰性的大彎道，假日湧入許多大型重機馳騁，但憾事也屢傳，其中2009年2月底，聯電名譽副董事長宣明智的醫師女婿黃鈺堯，也是在台3線103公里同一處大彎道騎重機出車禍身亡。

苗栗縣消防局昨天上午9點半左右，接獲報案，指台3線103公里處，有大型重機車禍，救護人員趕抵現場，騎士王姓男子已無生命跡象，經送醫急救仍傷重不治。

警方調查，王男為桃園市人，昨天騎大型重型機車由台3線獅潭往三灣（北上方向）行進，至103.6公里彎道處，因過彎不慎，失控撞擊路旁電桿。

警方表示，王男經醫院抽血檢測，沒有酒精反應；但現場重機車頭、前叉等部分與車體，因撞擊斷裂分離，王男的安全帽也撞擊裂損，加上轉速表指針停在8000轉，初步判斷王男在過彎時，未能充分減速，導致失控撞擊到路旁電桿。

苗栗檢警昨天下午相驗，王男胸、頸受創，因嚴重氣血胸致死；王男家屬悲痛，對檢警調查結果沒有意見。

轄區頭份警分局長賴銘助說，去年度共取締267件大型重型機車違規，分別是酒駕1件、嚴重超速45件、一般超速156件、其他違規65件，籲請重機族能依速限行駛。

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