5少跨年夜狂歡 天鵝船翻覆1死

2019-01-02

〔記者徐聖倫／新北報導〕樂極生悲！5名少年跨年夜出遊狂歡，1日清晨來到新北市新店碧潭，依序進入碧潭知名的天鵝船拍照，天鵝船疑重心不穩突然翻覆，15歲陳姓少年落水，送醫不治。

警方調查，陳姓國中生與另4名16歲讀高職的好友，跨年夜相約到中和的錦和運動公園後，5人分乘2輛機車於跨年夜四處趴趴走，倒數跨年後，眾人提議前往新店碧潭，一行人1日清晨4時許抵達碧潭。

來到潭邊看到天鵝船，當時雖非營業時間，且天鵝船只能乘坐2人，眾人仍決定由其中4人進到天鵝船內，另1人在岸邊替他們拍照。

據了解，當時陳少第1個上船，同行的張少跟著上去，第3人是王姓少年，王少說他一踏上船緣就開始搖晃，馬上跳回岸上，張少發現情況不對趕緊上岸，不過腳部已些微碰觸水，而陳少疑因船擺動幅度太大，還沒上岸天鵝船就翻覆，陳少落水呼救，張少丟繩搭救，但陳少卻無力抓繩。

消防員趕抵，將漂在水上已失去生命徵象的陳少救上岸，施以CPR急救並送醫，陳少1日早上7時許不治。

警方傳訊業者，業者表示當時非營業時間，不開放民眾遊玩，但已有人喪命，不追究賠償責任。警方另聯絡死者家屬，家屬雖然傷心，但對陳少死亡沒意見。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/