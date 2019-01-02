女友跨年上男人車…醋男談判反挨刀

2019-01-02

元旦血濺陽明山

〔記者鄭景議／台北報導〕曾姓男子開車載著林姓女友、數名好友，相約另名開車的蕭姓及歐姓男友人一起跨年，2輛車一行人中途一度到台北市羅斯福路的酒吧，跨年時，林女跑到蕭男車上慶祝，下車後錢包掉在車上，曾男發現林女錢包掉在蕭男車上，吃起醋來，昨午相約在文化大學後山歸還錢包時，蕭男一方拿不出錢包，曾男竟打了蕭男一記耳光，蕭男一氣之下持開山刀砍傷曾男。

女友錢包掉蕭男車上

24歲林姓女子供稱，跨年時不慎將自己錢包掉在20歲蕭姓男友人車上，林女的說法讓她25歲的曾姓男友內心起疑，原來跨年時林女一度消失，「居然是上了別的男人的車？」於是相約對方還錢包時，要對方交代清楚。

雙方約在文大後山的凱旋路碰面，歐姓男子表示沒看到錢包在車上，而且跨完年後他跟蕭還有將車開去其他地方，中途還載過許多朋友，不清楚錢包在哪。

男友賞蕭男巴掌引殺機

雙方談不攏下，蕭男姍姍來遲，曾男見女友錢包莫名掉在蕭車上，蕭男又遲到，不爽下要蕭給個交代，並直接賞蕭男一個耳光，蕭男氣急敗壞下，拿出後車廂的開山刀往曾、趙兩人砍去；曾、趙兩人被砍後，高聲求救並飛奔跑回車上，林女也一起上車離去。

曾、趙兩人被砍求救 開車逃

警方指出，昨上午11時許接獲報案，指文化大學後山有人打架，趕到時鬥毆者已鳥獸散，隨即在仰德大道上攔查可疑車輛，不久攔到一輛4人共乘的小轎車，發現車內的曾男及趙男均遭刀械割傷，刀傷約7、8公分，意識清楚，警方先協助將人送醫，2人手術後住院觀察中。

警方認為蕭男及林女供詞還有兜不攏之處，且被害人曾、趙還在醫院，將進一步釐清鬥毆詳細原因，並調閱監視器追查犯嫌。

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