長庚司機突改道上國3 推開女友跳橋喪命

2019-01-02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕38歲張男跨年夜駕駛小巴士交通車，載基隆長庚醫院6名員工到醫院上班途中，突然將車開上國道3號匝道上，企圖翻過高架橋護欄，張男的陳姓女友當時在車上，立即衝下車拉他，卻遭他推倒，向乘客求援已來不及，眼睜睜看男友從約7層樓高橋上一躍而下，送醫不治。

警方調查，張男受僱於基隆長庚外包的交通公司，負責開車到情人湖院區的員工宿舍，接送員工到醫院上班，車程約10分鐘。

前天深夜11時40分，張男開小巴士上路，當時車上有6名醫院員工，加上張男及其女友共8人，小巴士本應沿基金一路轉往麥金路後抵基隆長庚，張男卻在基金一路121巷處迴轉，將小巴士開上國道3號基金匝道，並於南下0.2公里處停車。

張男從駕駛座旁的門下車，翻過高架橋護欄，墜落落差約20公尺的基隆市立棒球場前一處公園水泥地面上。

女友拉不住 叫乘客幫忙

張男的陳姓女友向警方表示，張姓男友最近心情低落，於是陪著他上班，適時安撫他的情緒。當她發現男友改變行車方向，感覺不對勁，接著見他下車，作勢要翻過護欄跳下，第一次有拉住他，卻遭他推倒，大喊請車內乘客幫忙已來不及，男友就在自己眼前跳下去。

張男的家屬向警方指出，他上月中旬後心情突然很低落，多次揚言輕生，家人一直規勸、安撫他的情緒，還請他越南籍的陳姓女友陪他上班；本以為他想通了，但案發當天中午，他又向母親說有想輕生念頭，母親還跟他說不要胡思亂想。

多次揚言輕生 家人規勸

據悉，38歲張男育有一女，與妻離異，陳姓女友也育有一女，但丈夫已過世。

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