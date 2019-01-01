「全家得來速」 誤踩油門撞超商

2019-01-01

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名20歲李姓男子昨早開租賃車前往超商買東西，抵達超商前正要停車時，誤將油門當成煞車猛踩，整輛車瞬間往前撞破超商玻璃門，直接開進超商內，超商物品、玻璃碎片散落一地，店員也被突如其來的撞擊聲嚇傻，幸無人受傷，不過李男將付出一筆不小的賠償費。

台中市太平建興路一家超商被自小客車撞進，滿地都是碎玻璃，超商貨物和桌椅也被撞得東倒西歪，肇事的李姓駕駛（20歲）和林姓乘客一臉驚魂未定站在一旁，所幸當時沒有人坐在門邊用餐休息區，否則後果不堪設想。

駕駛驚魂 幸無人受傷

因之前新聞曾報導民眾因糾紛而開車衝進店家的事件，讓警方一度以為雙方有糾紛，詢問後才知是單純開車不慎意外，有民眾將照片貼上網，網友看到紛紛留言：「全家得來速」、「2018難忘的跨年回憶」。

太平交通分隊長柯文彬表示，調查後發現肇事的李男當時駕車行經建興路這家超商時，原本想停車購物，卻不慎將油門當成煞車踩而撞進店內，經酒測並無酒精反應，現場也無人受傷，李男將和店家和解，賠償店家損失。

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