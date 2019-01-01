獄中爽比YA 法官放「蘆竹王陽明」回家跨年

2019-01-01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕涉嫌偷拍高達300GB性愛影片、自稱「蘆竹王陽明」的25歲富少李威德，去年11月因偽造文書罪通緝落網並被法官裁定羈押未禁見，李的胞弟等人前往桃園看守所會客，李威德竟還隔著柵欄、對著手機鏡頭笑嘻嘻比YA，友人還代他向粉絲「報平安」，完全無視接見室禁用手機的規定，囂張行徑被高調PO網後，桃園監獄也暫停拍攝者申請接見李威德。

桃園地院上月26日審結李威德的偽造文書案，判他執行有期徒刑4月，李威德隨即聲請停押，不過他仍有其他案件在審理中，法官考量偽造文書案已判刑，另審酌他先前曾以3萬元交保但未到庭，最後拉高保金、裁定讓他7萬元交保，同時限制住居、出境及出海，讓李威德可以返家跨年。

7萬元交保 限制住居

住在桃園市蘆竹區的李威德，前年被控偷拍性愛影片，並將影片PO網、恐嚇多名女子，被桃園地檢署依恐嚇、妨害秘密及散布猥褻影片等罪嫌起訴並移審桃園地院；去年8月間他另涉偽造文書案未出庭被通緝，他得知後仍不改囂張作風，頻在IG直播抽K菸、吸笑氣，甚至「教人怎麼抽、怎麼吸」，還被粉絲稱為「老師」。

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