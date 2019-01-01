神鬼食勤兵1人飾5角 狠詐同袍及家人172萬

2019-01-01

掰投資打假球下注保證獲利

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕真是神鬼食勤兵！在國防醫學院勤務隊當食勤兵的男子彭國晉，對軍中同袍誆稱熟識職棒簽賭集團，集團與職棒教練合作打假球，下注投資保證獲利，蘇男因此被騙46萬6900元，彭男還不滿足，甚至一人分飾五個角色，繼續騙蘇男的姊姊42次，詐得125萬8千元，新竹地院依詐欺取財罪判刑5月，易科罰金為15萬元。

判決書指出，彭國晉2015年5月起至2016年4月在國防醫學院勤務隊，擔任食勤兵職務，吳、蕭、蘇男則為彭男軍中同袍。

彭男向吳、蕭2人誆稱認識職棒簽賭集團，因集團與職棒教練合作打假球，下注投資必獲利，2人信以為真，各拿5千元給彭，事後未取得獲利款項，始知受騙。

彭男再以同樣手法行騙蘇男，並以修車費用、黑道大哥跑路費、母親生病醫療費、買槍枝防彈衣向砂石場老大討回款項等理由，向蘇姓同袍騙得匯款27次，共計46萬6900元。

還串通蘇男騙家人

等蘇男榨不出錢，彭又將腦筋動到蘇的家人，並要蘇配合演出，2016年2月起，彭一人分飾五個角色，接連冒稱是蘇男軍中學弟「陳嘉豪」、「陳嘉豪大阿姨」、「陳嘉豪母親」、「陳嘉豪父親」、軍中同袍「林凱威」等人名義，用LINE等聯繫蘇男的姊姊，誆稱蘇男積欠債務，要求蘇女按期代償，為取信蘇女，蘇男甚至向姊姊稱都是實情，並拿出本票佐證借款情節，致蘇女受騙匯款42次、總計125萬8千元。後來蘇女察覺有異，質問弟弟，發覺受騙報警。

法官指出，蘇男騙自己的姊姊，為親屬間詐欺，蘇女未告弟弟，最後由檢方另行簽結。

期間彭多次前往蘇男父親位於南投的住處，佯稱是蘇男的軍中好友，曾借蘇50萬元，並出示由蘇男簽的本票，要求代償債務，所幸蘇男及時告知，蘇父才沒受騙。

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