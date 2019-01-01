玩1次酒店妹判3年半 賣菜郎慘蹲牢過年

2019-01-01

〔記者王捷／台南報導〕20歲的吳姓賣菜郎，2年前在好友相揪下到高檔酒店嚐鮮，結果，吳男第一次到酒店黑皮，不曉得「行規」，卻成為他惡夢的開始……更慘的是，吳男要在牢裡過年了！

嚐鮮不懂行規成夢魘

吳男在果菜市場工作，2年前在朋友慫恿下到酒店開心，遇到酒店妹寶兒（化名）坐檯，吳男覺得寶兒很可愛，寶兒也向吳男撒嬌稱當月業績點數不夠，希望吳男能付錢買到她下班，吳男便付了1萬多元買寶兒檯費直到下班，下班後吳男更詢問寶兒要不要一起續攤唱歌，寶兒也沒有拒絕。

吳男自稱落入圈套

吳男自稱，由於平常都是去舞廳，不曉得在酒店帶小姐出場最好透過幹部，加上寶兒完全都沒拒絕下班跟著出去，現在回想起來覺得自己傻傻落入圈套。

當時，寶兒與吳男等人一起唱歌、喝酒到清晨，席間寶兒還以「會脹肚」為由拒絕喝啤酒，只要喝威士忌，散場後吳男害羞問寶兒要怎麼回家？寶兒搖頭稱不知道，吳男才提出要不要一起到附近的旅館休息，寶兒也沒有拒絕。後來吳男與寶兒在旅館雲雨後，拿了8000元給寶兒當作交易費，前後加鎖檯費就花了2萬多元，2人整理完後，寶兒隨即離開旅館。

在旅館前被包圍 控性侵

吳男要離開時，在旅館前被3、4名男子包圍，稱寶兒遭吳男性侵，嗆問吳男「你該如何處理？」包圍吳男的男子之一是寶兒的經紀阿華，他要求150萬元和解費，吳男只拿得出25萬元，阿華後來也收下和解金，沒想到之後還被告。

稱性交易和解還挨告

寶兒在筆錄時淚訴喝醉酒什麼都不記得了，吳男雖表達自己遭設計「被性侵」，但院檢沒接受吳男說法，吳男二審被台南高分院判3年6月確定，後來因吳男不甘心，因未到案執行被通緝，警方日前逮到吳男後，吳男才向警方大吐苦水，訊後移送地檢署執行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/