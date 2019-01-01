消防水龍爆脫打斷兩指 替代役男國賠18萬

2019-01-01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在新竹縣消防局服消防替代役的龔姓役男，以消防水箱車的水龍管線，連接大樓消防設施進行送水測試時，水箱車這一端固定水龍的螺牙突然脫落爆開，整支水龍噴飛，當場打斷他的右手無名指與拇指，龔男向新竹地院訴請國家賠償，要求新竹縣消防局需賠償153萬元，法官判賠18萬元。

龔男說，2015年8月入伍服役，分發至竹東消防分隊擔任消防替代役役男，2016年7月1日下午前往某大樓執行送水測試，第1次測試從壓力指數0加壓到8 ，再加壓到14，不料水箱車螺牙脫落、爆開，整支水龍彈開打到他，造成右手拇指關節脫臼移位、無名指骨折，他當年8月退役，有半年多都在治療、復健，無法工作，且因受傷導致「右手拇指活動範圍受限制、不能搬運重物」後遺症，台大醫院發現其右手拇指靈活度、耐用度已受嚴重傷害。

龔男說，經治療及復健，右手拇指活動範圍仍受限制、不能搬運重物，甚至因此工作不順，難以找到合適工作，致無經濟收入，只能仰賴平時積蓄及家人接濟，請求慰撫金100萬元，加上無法工作損失共153萬元。

法官認為，龔男因公共設施管理欠缺而受傷，判消防局需賠精神慰撫金10萬元，加上無法工作損失8萬元，合計判賠18萬元。

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