毒粉灑車內 男扯沙塵暴飄進

2019-01-01

〔記者張瑞楨／台中報導〕待業中的28歲蔡男開BMW轎車去買鹹酥雞，因違規停車引來警察盤查，員警眼尖發現，駕駛座與地毯散落白色粉末，直覺是毒品，蔡男卻稱空氣品質差，車窗未關妥，「沙塵暴飄進來」，員警笑翻，當場用毒品試劑檢驗，卻呈三級毒品K他命陽性反應，蔡男才坦承吸食毒品。

中市警局保安警察大隊特勤中隊3名員警，上月24日晚間8時許，於青海路見1輛白色BMW轎車違規停車，員警趨前盤查，蔡姓駕駛稱，要去買鹹酥雞當消夜，眼神卻不斷往車內飄移，員警請他下車，他下車時把車窗全關上。

怪異舉動讓員警往車內一瞄，發現駕駛座散落白色粉末，問是什麼？蔡男支支吾吾地說，可能是空氣差，剛才車窗未關，沙塵暴飄進來，當白色粉末被驗出呈K他命陽性反應時，蔡男百口莫辯，坦承吸毒。

說詞離譜 被警當場抓包

警方側面了解，蔡男高中畢業，目前待業中。蔡男說，3、4年前花100多萬元購入BMW轎車，去年12月中旬在夜店花3、4千元購得1小包K他命，吸食3、4次後，在案發前數天於車內吸光，沒有注意到毒品粉末散落車內，他平均1個月洗車1次，案發前並未洗車，才讓警方找到殘留的毒品粉末。

員警說，沙塵或灰塵，外觀與毒品粉末完全不同，還是第1次聽到這種離譜的說詞，全案依違反毒品危害防制條例偵辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/