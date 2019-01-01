女警及特殊人物 一查就示警

2019-01-01

〔記者王冠仁／台北報導〕警方打擊犯罪、追緝嫌犯，為了鎖定犯嫌身分，常以各式系統查詢車籍資料或個資，不過，督察組幾乎每個月都會進行資安稽核，了解查詢對象是否與公務、辦案有關；一旦發現有不正當查詢紀錄，會要求說明，若理由不正當就懲處。

1名督察組長說，員警非因公胡亂查詢他人個資，通常會被處以申誡或記過，若情節重大，還可能害主管被連坐處分；若因此個資外洩，會觸犯個資法，有可能吃上官司。

督察組人員說，2009年立委吳育昇爆發婚外情，外界都想了解女主角孫仲瑜身家背景，當時全台就有68名員警胡亂查詢孫仲瑜的個資被懲處。此外，過去警界也曾發生有員警因八卦、好奇，胡亂查詢藝人大S、田馥甄等人的個資，這些違規員警也都先後遭懲處。

另名警官說，警界為防範不正當男女關係發生，通常會將各分局的女警名單特別註記，只要有同仁無故查詢，系統會主動跳出示警訊息。此外，較為知名的政商名流，警方系統會註記特殊人物，像前警政署長王卓鈞就曾被1名女警查詢個資，一度引起國安單位注意。

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