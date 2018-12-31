警埋伏抓毒蟲 隔壁燒炭自殺險破功

2018-12-31

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區32歲毒蟲林家興，在大台北地區販毒為生，新莊警方日前接獲線報，前往其新莊新樹路住處埋伏逮人，未料監控期間，隔壁住家竟傳出住戶燒炭身亡事件，警車、消防車、殯葬人員大陣仗到場處理，埋伏警方原本擔心打草驚蛇會讓林脫逃，還好賊星該敗，當日燒炭現場處理完後林嫌才回家，警方順利逮捕林嫌後，也鬆了一口氣說：「差點要做白工！」

警方調查，在大台北地區販賣安非他命、K他命等毒品的林男，為了躲避警方追查，平時使用臉書假帳號以及通訊軟體發送販毒資訊，或與買家聯繫，新莊分局日前接獲可靠情資，立即組成專案小組追查。

本月26日下午，警方至新樹路一處公寓前埋伏蒐證，準備趁著林嫌出門或返家時逮人，警員不眠不休1天1夜，直到28日凌晨2時許仍未發現林嫌蹤跡，意外的是，埋伏期間，隔壁公寓竟傳出住戶在家燒炭身亡，轄區警方與救護車、殯葬業人員大陣仗到場處理，引起一陣騷動。

警方表示，原先擔心會讓埋伏一事曝光，增加辦案難度，所幸轄區警方迅速將案件處理完畢，讓現場恢復安寧，當日清晨4時許，趁著林嫌返家時將他上銬逮捕，另也逮捕同行的42歲鄭姓友人，並在車內、住處搜出安非他命、吸食器等贓物，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌將2人移送法辦。

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