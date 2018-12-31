搶銀行主廚向債主喊話「該還會還」

2018-12-31

〔記者余衡／新北報導〕六福皇宮飯店主廚游甯鈞，日前變裝洗劫新北板橋陽信銀行得手334萬餘元，警方29小時內破案逮人，追查發現游男長期涉賭背負500萬鉅債，他落網後感嘆被錢逼太緊並向債主喊話「該還會還，不要為難家人」！警方依加重強盜及竊盜罪移送新北檢複訊後聲押，新北地院認為游嫌有逃亡、滅證之虞，裁准羈押但不禁見。

警方調查，29歲游男住在浮洲合宜住宅，今年為了犒賞自己升上主廚，買下賓士C300二手車代步，月薪雖達6萬，但因沉迷網路百家樂常入不敷出，四處向親友借錢欠下鉅債，日前為了翻本典當賓士車，不料仍慘賠。

游男透露，債台高築的他5年多前就曾偷車意圖行搶，因被警方查獲加上手氣轉好遂放棄。這回一度想尋短，由於不捨母親、姊姊及女友，搶劫後先花90萬贖車，其餘放在後車廂打算平分3人後逃亡，若遇追捕就要輕生。

29日晚間，游男駕車返家時遭遇警方開槍圍捕，他試圖衝撞不成就逮，被起出233萬7700元贓款，短少部分游男聲稱逃逸時搞丟，警方將持續追查餘款。

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