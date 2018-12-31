廂型車失控翻飛2圈 撞死對向收假軍人

2018-12-31

〔記者王秀亭／台東報導〕78歲賴姓男子昨駕駛廂型車行經台東市臨海路一段南下車道時，失控撞上路邊車輛後，連續翻滾飛越分隔島至對向車道，再撞上北上車道20歲杜姓機車騎士，杜男當場噴飛，傷重不治，廂型車駕駛送醫時意識清醒，鼻子撕裂傷縫合後無礙。

駕駛僅鼻子撕裂傷

「廂型車好像龍捲風一樣翻了2圈後，撞上離自己不到2公尺的機車騎士，驚嚇程度簡直破表！」目睹整個車禍過程的彭姓男子表示，當時騎著機車正準備外出，就看見廂型車先是失控偏右，擦撞停在路邊的自小客車，緊接著廂型車往左翻了幾圈，撞翻分隔島上的路燈，再直衝北上車道，北上車道上綠燈直行的機車騎士來不及反應，迎面被廂型車撞飛，倒臥路邊。廂型車除壓毀路邊4輛機車，還撞擊1輛路過機車。

台東警分局表示，車禍發生在下午3時30分左右，賴男駕駛的廂型車疑似失控而釀成事故，導致杜姓騎士枉死，至於肇事原因仍待進一步釐清調查。

據了解，20歲杜姓男子是台東縣民，為現役軍人，他昨天下午收假要返回部隊途中不幸受波及，杜男因為劇烈撞擊，救護車送醫前已無呼吸心跳，經送台東馬偕醫院搶救仍宣告不治，至於廂型車賴姓駕駛鼻子撕裂傷縫合4針，意識清楚，院方進一步檢查有無其他傷勢。

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