「有狎暱之舉 無姦淫之意」 一夜情變性侵

2018-12-31

〔記者張瑞楨／台中報導〕部分法界人士推動判決書白話文運動，希望法官不要用諸如「失所附麗」等艱澀用語，甚而是「尚非難謂無」、「非謂無疑」等多重否定詞，不過，從本案判決書的脈絡，二審法官指小芳或有「狎暱之舉」，但無「姦淫之意」，這兩句話的意思不難理解，意指雙方發生性行為之前，小芳自行脫光衣服，僅願意與林男親吻，也同意林男撫摸胸部等玩弄親暱之舉，但沒有發生性關係的意思，不同意與林男發生性行為。

教育部國語辭典解釋，「狎」具有輕慢玩弄之意，判決書顯示，小芳與林男對於發生性關係前的描述頗一致，小芳自行脫衣後，與林男親吻並任由林男撫摸胸部，法官認為，從小芳的行為看待，頂多只能認定小芳於酒後同意與林男接吻、願意給林男摸胸等玩弄親暱的行為，此為「狎暱之舉」的語意。

至於「姦淫之意」，判決書顯示，林男正要臨陣，小芳的雙腿也已搭在林男肩膀上，小芳卻突然說「不要」，並腳踢林男肩膀抗拒，法官據此認定，小芳並無性交或性器官結合之意，不同意發生性關係，亦即沒有「姦淫之意（想法）」，並據此認定林男強制性交罪成立。

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