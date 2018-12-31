警方特色辦伙／北市文德康樂所 梁嫂貼錢相挺

〔記者鄭景議／台北報導〕家中是做總鋪師的梁嫂，負責台北市警局內湖分局文德及康樂所的伙食，她準備警察伙食已20年，全盛時期包辦內湖分局所有派出所的伙食，近年來年紀大了，體力不堪負荷，才漸漸減少。
梁嫂的燒烤店生意相當好，做警局伙食其實虧錢在做，但她體念警察工作辛苦，仍堅持做下去。
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