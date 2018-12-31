凍漲30年 警誤餐費80元調為100元

2018-12-31

誤餐費外 3餐都得自掏腰包

〔記者姚岳宏／台北報導〕警察屬一般公務員，不像軍方或學校單位有餐費補助，因此3餐都得自掏腰包，至於警察出勤聚眾陳抗、特勤警衛等任務，無法按時吃飯，警政署特別編列「誤餐費」預算可買便當，每餐80元，早餐及夜點40元，但30年「凍漲」不變，經本報日前報導，警政署從善如流，將誤餐費調整為100元及50元，員警非常開心，豎起大拇指說「讚」！

本報報導 警政署從善如流

警察單位揪團辦伙食，根據人數多寡不一，員警每月只要自行繳1500~2000元不等餐費，就可吃到午、晚2餐熱騰騰飯菜，部分保警單位需集中住宿管理，甚至還供應早餐、夜點；而根據單位特性，有的是請專人負責煮食，有的則外包給附近的自助餐店，由於從主官到基層員警都在同一處吃飯，吃同樣的東西，攸關所有人權益，伙食幾乎都有一定品質。

至於員警忙於處理民眾事務，過了吃飯時間怎麼辦？早期規定「不能穿制服買飯」，有民眾檢舉還會處分，理由都是「有損警察形象」，讓基層受盡委屈，前任警政署長陳國恩2016年底特別放寬員警可穿制服購餐，勤務中也不受限制，只要隨時注意勤指中心派遣任務。

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