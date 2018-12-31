辦伙1餐約50元省錢方便 警員都愛

2018-12-31

〔記者吳昇儒／基隆報導〕警所單位大小與人數，往往會影響辦伙規模，普遍來說，搭伙分全伙（中、晚餐）與半伙（中餐），一般全伙的金額約在2000元上下，半伙則是1500元左右。

負責分局辦伙的警員指出，通常在分局搭伙規模就比照外面餐廳，大型電鍋配上大型鍋具，才有辦法應付上百人同時用餐，支出最多的是廚師費用，因為必須聘請專業大廚，費用大約4、5萬元不等，且廚師的3節、年終獎金及廚房器具維護，都靠大家搭伙繳交的費用支應。

在派出所搭過伙的所長指出，所內辦伙規模小，通常都是找煮飯阿姨當大廚，費用約在2萬5000元上下，但過年的獎金就由同仁們隨喜貢獻，通常大家都會感念阿姨1年來的辛勞，湊一湊大約也有1個月的年終。如果同仁在吃飯時間執勤，阿姨也會等他們回來之後再煮水餃給他們果腹，就像家人一樣。

有些基層員警非常喜歡搭伙，因為換算下來一餐不到50元，比自助餐便宜，但也有部分同仁不喜歡搭伙，因為常在外執勤，吃不太到反而划不來，但為了能達到辦伙人數，部分單位傳出強迫搭伙的訊息也屢見不鮮。

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