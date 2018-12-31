基隆三分局辦伙像圍爐 麻辣鍋 鐵板燒澎派上桌

2018-12-31

〔記者吳昇儒、姚岳宏／綜合報導〕人民保母衝鋒陷陣打擊犯罪，常因此誤餐，或將就買便當果腹，但這非長久之計，為解決食的問題，各地警分局或派出所多自行辦伙，大家圍在一起吃合菜，除讓員警感到「有媽媽的味道」外，也藉此鼓舞士氣；辦伙不只解決食的問題，更要發揮巧思，基隆市警局三分局長陳瑞基則進一步在菜單上動腦筋，除將麻辣鍋端上桌外，還陸續推出牛肉麵、鐵板燒，同仁無不對菜色充滿期待。

分局長用巧思鼓舞士氣

警察勤務多，也讓民眾好奇3餐怎麼解決？為讓出勤員警不用為「吃什麼」煩惱，大多數警分局、派出所、交通分隊等外勤單位，都會自付伙食費揪團辦伙食，省卻用餐麻煩，經濟又實惠。

不過，警分局內辦伙一直是個頭痛問題，除擔心菜色太單一，又怕錢不夠，不過，基隆市警三分局長陳瑞基3個月前發現，分局辦伙的金額雖不高，每桌每月仍可省下1、2千元，往常都會在結算日當週的星期三，到分局附近買烤鴨、雞肉加菜；但看到同仁們對加菜沒有開心感覺，加上分局附近就有美式大型賣場，販售的肉品比一般便宜，才想說讓麻辣鍋、鐵板燒等特色料理上桌，讓搭伙的同仁吃得不亦樂乎。

搭伙的同仁說，除了麻辣鍋外，後續分局長更推出鐵板燒、牛肉麵等料理，大家都非常期待加菜日到來。

暖胃暖心 貼心加菜

辦伙的警員則說，分局長連平日的伙食都會幫忙傷腦筋，某日見餐桌上只有少數幾種魚，雖然大廚手藝很好，卻發現同仁們吃到有點膩，分局長於是上網尋找新鮮魚貨，發現有一家評價不錯，由同仁出面洽談購買，便宜買進大批新鮮紅魽，讓同仁們嚐鮮；分局長還交代，只要遇到氣溫低的季節，就準備火鍋讓同仁暖暖胃，有時民間友人送給分局長的食材，他也會直接拿到廚房加菜。

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