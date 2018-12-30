嘆藝術路難行 畫壇新秀服毒亡

2018-12-30

〔記者余衡、翁聿煌、林宜樟／綜合報導〕新秀殞落！具藝術天分的23歲游姓男子，高中時期曾入圍多項繪畫比賽，也曾獲獎，詎料後續藝術路途發展不順，產生憂鬱厭世念頭，原有就診精神專科醫院，沒想到最後仍服毒身亡，令親友不勝唏噓。

藝術能當飯吃嗎? 備感壓力

新北市土城區一處公園草叢，月前驚見一具男性腐屍，警方發現一旁提袋內留有皮包、手機及1瓶已開封的粉末，員警依循手機內未接來電回撥，得知死者是失蹤多日且已通報台北市警方協尋的游男，檢警相驗判定死因是服下有毒藥物死亡。

據了解，游男就讀新北市復興商工夜間部美工科期間，作品曾入圍「第3屆金赫獎國際盃美術書畫大賽（水彩類青少年組）」，也連續闖進第14、15屆「梅嶺獎全國美術比賽（高中組）」，並於第14屆以「功成身退」一圖獲得佳作。

據了解，游男為單親外配子弟，母親礙於經濟考量及兒子出路，建議轉往就業選擇較廣的科系升學，將藝術「當作興趣就好」。

賣掉繪畫用具出走 陳屍公園

游男高三時面臨未來抉擇備感壓力，變得沉默寡言，鮮少與人互動，他轉向獨樹一格的原子筆繪畫，常在臉書張貼作品，但畫風透露憂愁苦悶。畢業後，游身心狀況不佳未升學，至醫院就診，但仍持續鑽研原子筆繪畫，因他曾在家談到輕生一事，母親適時安撫，才未傳憾事。

月前游母勸他繼續升學，游不從，與母親起口角，拍賣個人繪畫用具後離家出走，5天後被發現陳屍公園草叢。

游男的高中導師對他的死感到惋惜與遺憾，並說游是個很有才華的年輕人。「梅嶺獎」的評審藝術家戴明德說，游男的作品以當時高中生來說，技法頗有基礎，用色精準，得知游因藝術路途不順而自殺，頗感意外。

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